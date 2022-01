MotoAmerica | Petrucci si prepara con un test a Portimao - News

Advertising

umbriaOn : #Terni, #Petrucci riabbraccia la #Ducati e attende il #MotoAmerica: test in #Portogallo - Motorsport_IT : #WorldSBK | #Petrucci pronto per il MotoAmerica: proverà la #Ducati nei test #SBK di Portimao - Lorenzo04945544 : RT @gponedotcom: Petrucci a Portimao con la Ducati Panigale V4: direzione MotoAmerica: Danilo è confermato nella lista dei piloti che parte… - match1uk : RT @gponedotcom: Petrucci a Portimao con la Ducati Panigale V4: direzione MotoAmerica: Danilo è confermato nella lista dei piloti che parte… - GAvila73152237 : RT @gponedotcom: Petrucci a Portimao con la Ducati Panigale V4: direzione MotoAmerica: Danilo è confermato nella lista dei piloti che parte… -

Nelavrà un appoggio incondizionato dalla fabbrica che si trova alle porte di Bologna ... Guarda anche MotoGP Casco speciale per Daniloalla sua ultima gara in MotoGP Riapparirà ...Abbiamo la netta sensazione che l'onda propositiva lasciata dalla Dakar 2022 a Danilodurerà a lungo. Perlomeno lo farà nella città di Terni, località umbra dove il pilota KTM ......Il ternano sta recuperando le forze dalla Dakar, guardando già al suo prossimo impegno, in vista di sbarcare in America, con un pit stop in Portogallo ...Danilo Petrucci sarà a Portimao l'8 e il 9 febbraio per i test Superbike e proverà la Ducati Panigale V4. Il pilota di Terni si sta preparando al debutto nel MotoAmerica, che ormai sembra imminente.