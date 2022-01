Microsoft: l’acquisizione di Activision Blizzard porterà a delle esclusive per Xbox (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la bomba svelata quest’oggi sull’acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, la compagnia potrebbe voler mantenere dei contenuti come esclusive Xbox. Quest’oggi è stato un giorno a dir poco importante per l’industria videoludica: Microsoft ha infatti annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard, spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra da capogiro e mai vista prima di adesso in questo mercato, quasi irrisoria se comparata a quella spesa con Bethesda diversi mesi fa. Accaparrandosi Activision Blizzard, Microsoft ha così ottenuto la proprietà non solo di alcuni dei franchise videoludici più importanti, come Call of Duty, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la bomba svelata quest’oggi sulda parte didi, la compagnia potrebbe voler mantenere dei contenuti come. Quest’oggi è stato un giorno a dir poco importante per l’industria videoludica:ha infatti annunciatodi, spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra da capogiro e mai vista prima di adesso in questo mercato, quasi irrisoria se comparata a quella spesa con Bethesda diversi mesi fa. Accaparrandosiha così ottenuto la proprietà non solo di alcuni dei franchise videoludici più importanti, come Call of Duty, ...

