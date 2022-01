(Di martedì 18 gennaio 2022) Ileuropeo dell’, che comprende UE, Efta e Regno Unito, continua ad arrancare. I dati diffusi dall’Acea, l’associazione continentale dei costruttori, evidenziano un calo,5% nelle immatricolazioni nel(11.774.885) rispetto al 2020 (11.985.116), dopo l’ennesimo crollo di dicembre (22,8%), mese si sono registrate solo 795.295 nuove targhe. In particolare sono stati i mercati principali a tradire nell’ultimo mese dell’anno, il sesto consecutivo in rosso: Italia (-27,5%), Germania (-26,9%), Spagna (-18,7%) e Francia (-15,1%), ovvero le piazze che da sole valgono oltre i due terzi delledel vecchio continente. Si sono salvati solo mercati minori, come quello bulgaro, estone sloveno e croato. Spostando l’analisi alla sola Unione Europea, il calo è più evidente: -2,4%, con le ...

Advertising

AlaskaSpines : RT @ilCiclotrone: #GR3 @Radio3tweet: mai così poche auto vendute, pesa carenza chip. Non è carenza chip, è che sono finiti gli aiuti di st… - fattiamotore : Mercato auto Europa, nel 2021 vendite giù dell’1,5%. Ma col 2019 il confronto è impietoso - fabiocavagnera : RT @motorionline: Mercato auto #Europa 2021: è andato peggio del 2022, -1,5% - motorionline : Mercato auto #Europa 2021: è andato peggio del 2022, -1,5% - ilCiclotrone : #GR3 @Radio3tweet: mai così poche auto vendute, pesa carenza chip. Non è carenza chip, è che sono finiti gli aiuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto

Per la scelta dell'da noleggiare a lungo termine in genere si propone alle Partite IVA tutti i modelli sul: basta scegliere quello preferito e configurare optional e allestimento, ...La quota didellecon motore a gasolio l'anno scorso è scesa dal 33,1% al 22,6%.Si chiude in negativo il mercato dell'auto in tutto il Nord Ovest e anche nella nostra provincia. Il mese scorso, infatti, nella città metropolitana subalpina sono state registrate 3.396 nuove ...Lo scorso mese si sono contate 263.844 auto in meno. La crisi dei chip ha affossato la ripresa post-pandemia: da gennaio si sono perse 183.231 unità rispetto al 2020 ...