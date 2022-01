La Lega lancia la collezione di Nft della Supercoppa (Di martedì 18 gennaio 2022) Oggetti unici, rigorosamente digitali, da offrire ai collezionisti per immortalare la Supercoppa italiana. Da oggi, sulla piattaforma Crypto, sono disponibili gli Nft (Not - fungible token) ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Oggetti unici, rigorosamente digitali, da offrire ai collezionisti per immortalare laitaliana. Da oggi, sulla piattaforma Crypto, sono disponibili gli Nft (Not - fungible token) ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI LANCIA LA CURA CHOC PER FAR VOLARE IL PAESE: 'FLAT TAX FINO A CENTOMILA EURO' - CalcioWebPuglia : La Lega lancia la collezione di Nft della Supercoppa - sportli26181512 : La Lega lancia la collezione di Nft della Supercoppa: La Lega lancia la collezione di Nft della Supercoppa In palio… - Gazzetta_it : La Lega Calcio lancia la collezione di Nft della #Supercoppa - tusciatimes : La Lega del filo d’oro lancia la sua nuova campagna di comunicazione -