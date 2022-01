La Lazio vuole Vecino, carta - Sarri per convincerlo. Ma prima va ceduto Muriqi (Di martedì 18 gennaio 2022) Ma Matias va o resta? Fosse per Simone Inzaghi, Matias Vecino starebbe fino a giugno seduto al suo posto, quasi sempre in panchina, ma comunque pronto all'occorrenza. Da tempo il centrocampista ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Ma Matias va o resta? Fosse per Simone Inzaghi, Matiasstarebbe fino a giugno seduto al suo posto, quasi sempre in panchina, ma comunque pronto all'occorrenza. Da tempo il centrocampista ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Sarri vuole #Vecino (anche a zero). Sempre se entro gennaio non accadrà qualcosa tra #Inter e #Lazio o tra #Inter e un altro club - AmalaTV_ : @MattyInterista Se la Lazio sblocca l’indice di liquidità (vendendo Muriqi per esempio che è in uscita) e Lotito vu… - davideg54217293 : RT @gabriele_rogani: #Tare: ''#Muriqi-CSKA è tutta una balla. Non so da come nascono le vostre domande. Sono cose che fanno male alla #Lazi… - FMonderna : RT @gabriele_rogani: #Tare: ''#Muriqi-CSKA è tutta una balla. Non so da come nascono le vostre domande. Sono cose che fanno male alla #Lazi… - Paul43154527 : RT @spondainter: Vecino-Lazio, le parti sembrano più vicine. L'#Inter ha dato l'ok per farlo andar via subito ma il giocatore vuole avere g… -