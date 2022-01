La chimera della semplificazione in un Paese dominato dall’interventismo pubblico (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando la crisi del Covid-19 si è abbattuta sul nostro Paese, nel 2020, ci siamo trovati improvvisamente a corto di beni essenziali come le mascherine. Il governo ha fatto una cosa giusta: ha introdotto deroghe e semplificazioni temporanee in modo per accelerare la realizzazione di nuova capacità produttiva. Le semplificazioni rientrano da anni nel catalogo delle promesse elettorali. Non senza ragione: tutte le indagini internazionali mostrano che la scarsa qualità della pubblica amministrazione e l’entropia normativa sono tra le grandi cause del declino italiano. E della stessa opinione sono gli italiani stessi, non appena si trovano a dover fare i conti con permessi e burocrazia. Se le cose stanno così, perché alle parole e agli impegni non corrispondono i fatti? Non c’è maggioranza che non abbia emanato i suoi provvedimenti con ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando la crisi del Covid-19 si è abbattuta sul nostro, nel 2020, ci siamo trovati improvvisamente a corto di beni essenziali come le mascherine. Il governo ha fatto una cosa giusta: ha introdotto deroghe e semplificazioni temporanee in modo per accelerare la realizzazione di nuova capacità produttiva. Le semplificazioni rientrano da anni nel catalogo delle promesse elettorali. Non senza ragione: tutte le indagini internazionali mostrano che la scarsa qualitàpubblica amministrazione e l’entropia normativa sono tra le grandi cause del declino italiano. Estessa opinione sono gli italiani stessi, non appena si trovano a dover fare i conti con permessi e burocrazia. Se le cose stanno così, perché alle parole e agli impegni non corrispondono i fatti? Non c’è maggioranza che non abbia emanato i suoi provvedimenti con ...

