Incidente con l' ultraleggero durante la simulazione di un atterraggio d' emergenza | panico per i due occupanti

Advertising

MollyBloom82 : RT @Frances52779614: #così È preferibile non andarci a sbattere contro... 'Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ra… - poteredonna : @Morrigh14917472 @ladyonorato E a chi fai dispetto? Ad un ragazzo che ha un incidente con la moto? Ad un bambino le… - MinervaArmata : RT @Frances52779614: #così È preferibile non andarci a sbattere contro... 'Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ra… - ropelato_l : RT @Frances52779614: #così È preferibile non andarci a sbattere contro... 'Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ra… - Matilde99101783 : RT @Frances52779614: #così È preferibile non andarci a sbattere contro... 'Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente con

AIELLO. Una donna ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantata contro un muro. L'impatto è stato piuttosto violento e la conducente è rimasta ferita. L'è successo nella serata di lunedì 17 gennaio, ad Aiello del Friuli, in via Genova Cavalleria. La donna, una cinquantenne residente nella zona, stava percorrendo via Genova Cavalleria al ...... una Volkswagen Up si è scontratafurgone Scudo. Ad avere la peggio una 38enne triestina, alla ...Villa Opicina per la viabilità e per coadiuvare i colleghi della Radiomobile nel rilevareDue persone hanno perso la vita, oggi, lungo la strada statale 417, in territorio del Comune di Mineo, in provincia di Catania. Per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate fro ...L’anziano, che non è in pericolo di vita, stava pulendo l’argine del fiume che bagna un terreno di sua proprietà quando un cingolo è uscito dalla sede.