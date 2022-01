Ha solo una dose: imbarco negato a una malata di tumore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A una donna che avrebbe dovuto subire un intervento urgente per un tumore al Gemelli di Roma le è stato negato l'imbarco perché in possesso solo della prima dose del vaccino Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A una donna che avrebbe dovuto subire un intervento urgente per unal Gemelli di Roma le è statol'perché in possessodella primadel vaccino

CottarelliCPI : Come previsto dal PNRR aumenteranno gli importi e anche i beneficiari delle borse di studio universitarie. In Itali… - albertoangela : L’Umbria è la terra in cui la natura asseconda l’arte, incastonando delle perle in un paesaggio che è già un capola… - albertoangela : Una storia antica quella dell’@UniPadova, che proprio quest’anno compie 800 anni. Non solo la conservazione, con la… - Claudia14494595 : RT @albertoangela: L’Umbria è la terra in cui la natura asseconda l’arte, incastonando delle perle in un paesaggio che è già un capolavoro.… - nad2677 : RT @GiadaFlamini: Procederó personalmente a denunciare #Pregliasco all'ordine dei medici e a depositare un esposto in procura, tramite i mi… -

Ultime Notizie dalla rete : solo una Le carte di Franco Frattini per il Quirinale (di P. Salvatori) ...alla guida del Pd si era ritagliato una strada simile una volta uscito dal Parlamento. Quello con Fisichella, dal quale transiterà la complicata partita del Giubileo previsto tra tre anni, è solo uno ...

La sanità ritorna a Cormons: venti posti letto è l'obiettivo ...Felcaro " sono previsti dal progetto Asugi un ospedale di comunità di circa 20 posti letto e una ... "Il nostro distretto sanitario non solo, in questi anni, ha mantenuto i tanti servizi prestati ma si ...

Tv: Marcolin e frase contro gli arbitri, 'solo una esternazione' ANSA Nuova Europa Sky - Salernitana, non solo Sepe: piace un altro ex Napoli Walter Sabatini è scatenato sul mercato e cerca i giusti profili per rinforzare la Salernitana. Il club granata sta aspettando di chiudere per Luigi Sepe dal Parma. L'affare con l'ex portiere del Napo ...

Gracia de Torres: “Perché mostro la mia pancia, anche se perderò lavori” Gracia de Torres continua a sensibilizzare sul tema del post partum. Lo scorso 28 novembre la modella e attrice 33enne ha dato alla luce i suoi due gemelli, avuti con il compagno Daniele Sandri. Dopo ...

...alla guida del Pd si era ritagliatostrada similevolta uscito dal Parlamento. Quello con Fisichella, dal quale transiterà la complicata partita del Giubileo previsto tra tre anni, èuno ......Felcaro " sono previsti dal progetto Asugi un ospedale di comunità di circa 20 posti letto e... "Il nostro distretto sanitario non, in questi anni, ha mantenuto i tanti servizi prestati ma si ...Walter Sabatini è scatenato sul mercato e cerca i giusti profili per rinforzare la Salernitana. Il club granata sta aspettando di chiudere per Luigi Sepe dal Parma. L'affare con l'ex portiere del Napo ...Gracia de Torres continua a sensibilizzare sul tema del post partum. Lo scorso 28 novembre la modella e attrice 33enne ha dato alla luce i suoi due gemelli, avuti con il compagno Daniele Sandri. Dopo ...