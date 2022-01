Gol annullato a Messias per errore arbitrale: l’Aia si scusa con il Milan (Di martedì 18 gennaio 2022) Il gol annullato a Messias durante una fase di gioco e una prestazione, a quanto indicato dal Milan e dagli addetti ai lavori, sembra con troppe falle hanno generato una sospensione di due giornate. L’arbitro che ha condotto la partita tra il Milan e La Spezia domenica a San Siro è stato fermato dall’Associazione Italiana Arbitri. Quest’ultima riconoscendo la condotta poco lucida del tesserato, si è scusata con la società rossonera. Un errore grossolano evidentemente quello compiuto dal referee. In tribuna a Milano c’era Andrea Gervasoni, tra gli altri esponenti del calcio italiano, vicepresidente arbitrale. Anche il giovane arbitro si è scusato nel post gara. La Gazzetta dello Sport lo riporta. Ha causato un vespaio di polemiche ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Il goldurante una fase di gioco e una prestazione, a quanto indicato dale dagli addetti ai lavori, sembra con troppe falle hanno generato una sospensione di due giornate. L’arbitro che ha condotto la partita tra ile La Spezia domenica a San Siro è stato fermato dall’Associazione Italiana Arbitri. Quest’ultima riconoscendo la condotta poco lucida del tesserato, si èta con la società rossonera. Ungrossolano evidentemente quello compiuto dal referee. In tribuna ao c’era Andrea Gervasoni, tra gli altri esponenti del calcio italiano, vicepresidente. Anche il giovane arbitro si èto nel post gara. La Gazzetta dello Sport lo riporta. Ha causato un vespaio di polemiche ...

