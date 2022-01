Firenze, rapina alle Cascine con coltello per cinquanta euro: un arresto (Di martedì 18 gennaio 2022) Grave episodio a Firenze nella serata di lunedì 17 gennaio. Un uomo è stato rapinato da un 24enne, che ha minacciato il malcapitato con un coltello. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato poi ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Grave episodio anella serata di lunedì 17 gennaio. Un uomo è statoto da un 24enne, che ha minacciato il malcapitato con un. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato poi ...

Advertising

qn_lanazione : Rapina con coltello a #Firenze, al parco delle Cascine - lupoalberto82 : @il_Malpensante Mi ricordi come si scusó l'Aia per il rigore fischiato a d'ambrosio a Firenze? A me viene in mente… - corrierefirenze : La dinamica del colpo ricorda quella alla Salp di Pergine Valdarno alcuni anni fa quando la strada fu chiusa da un… - SanJacopino : RT @SanJacopino: - simonegianfaldo : RT @QuiNewsFirenze: Al super per rubare alcolici strattona i vigilanti -