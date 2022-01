Covid, a Bergamo un terzo dei ricoverati positivi è in ospedale per altre patologie (Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. Il tema è di grande attualità: quanti sono i ricoverati per Covid-19 (quindi con i tipici sintomi legati al virus, quali polmonite e insufficienza respiratoria) rispetto ai ricoverati trovati positivi al tampone di controllo, ma in ospedale per altre patologie? Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, questa situazione interessa circa un terzo dei pazienti. Lunedì mattina, 17 gennaio, erano 151 i ricoveri Covid ordinari totali – non in terapia intensiva – di cui circa 50 ricoverati per altra patologia, ma al momento del tampone pre-ricovero risultati positivi. In pratica sono infetti, hanno bisogno di cure specialistiche per altri problemi ma necessitano comunque di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022). Il tema è di grande attualità: quanti sono iper-19 (quindi con i tipici sintomi legati al virus, quali polmonite e insufficienza respiratoria) rispetto aitrovatial tampone di controllo, ma inper? Al Papa Giovanni XXIII di, questa situazione interessa circa undei pazienti. Lunedì mattina, 17 gennaio, erano 151 i ricoveriordinari totali – non in terapia intensiva – di cui circa 50per altra patologia, ma al momento del tampone pre-ricovero risultati. In pratica sono infetti, hanno bisogno di cure specialistiche per altri problemi ma necessitano comunque di ...

