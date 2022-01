Calciomercato Roma | ufficiale la cessione di Olsen all’Aston Villa

(Di martedì 18 gennaio 2022) . C’è il comunicato del club inglese Robinsi trasferisce ufficialmente: prestito dalla. IL COMUNICATO – «L’Astonè lieto di confermare la firma di Robinin prestito fino a fine stagione. Il portiere 32enne si unisce aldalladopo aver trascorso la prima parte della campagna in prestito allo Sheffield United. Esperto portiere,ha giocato in Serie A, Premier League, Champions League e ha anche rappresentato la Svezia alla Coppa del Mondo. Benvenuto Robin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO - UDINESELAZIO (4 - 3 - 3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic ...Leggi i commentias: tutte le notizie 18 gennaio 2022Arriva l’ufficialità: Robin Olsen lascierà la Roma per andare in prestito all’Aston Villa. A comunicare la notizia è proprio il club inglese, con la seguente nota: “L’Aston Villa è lieto di confermare ...Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, lo aveva detto «Questa è casa mia. Ho giocato tanto nell'Inter e nella Roma». Quasi infastidito dalla sorpresa generale per ...