Calcio: Torino. Lesione crociato anteriore per Fares (Di martedì 18 gennaio 2022) L'esterno di proprietà della Lazio era appena arrivato e non ha avuto l'occasione di debuttare in granata Torino - Appena arrivato in granata e stagione già finita per Mohamed Fares. L'esterno, di ...

