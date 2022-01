Calcio: morti l’unico ad avere vinto sei coppe dei campioni ed un arbitro tra i più importanti in Italia Addio a Gento e Michelotti (Di martedì 18 gennaio 2022) Francisco Paco Gento vinse sei volte la coppa dei campioni, con il Real Madrid. È l’unico calciatore nella storia ad avere ottenuto questo numero di successi. Lo spagnolo è morto nelle scorse ore. Deceduto anche, a 91 anni, Alberto Michelotti di Parma, uno degli arbitri più importanti nella storia del Calcio. L'articolo Calcio: morti l’unico ad avere vinto sei coppe dei campioni ed un arbitro tra i più importanti in Italia <small class="subtitle">Addio a Gento e Michelotti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 18 gennaio 2022) Francisco Pacovinse sei volte la coppa dei, con il Real Madrid. Ècalciatore nella storia adottenuto questo numero di successi. Lo spagnolo è morto nelle scorse ore. Deceduto anche, a 91 anni, Albertodi Parma, uno degli arbitri piùnella storia del. L'articoloadseideied untra i piùin proviene da Noi Notizie..

