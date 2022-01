Bezos non è il Grinch dei vaccini (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante gli ultimi due-tre secoli della storia dell’umanità, quelli del Grande arricchimento che hanno garantito a miliardi di persone una vita più lunga e confortevole, è ancora molto persistente la convinzione che la povertà sia colpa della ricchezza. “Bezos con la pandemia ha guadagnato 81 miliardi (come il costo mondiale della vaccinazione)”, titola il Corriere della Sera. Come se il fondatore di Amazon avesse sottratto al mondo i soldi che servono a comprare i vaccini. Il dato è tratto dal solito rapporto annuale della ong Oxfam, che afferma che “il surplus patrimoniale, in termini reali, del solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi della pandemia (+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale con il costo per dose fissato al costo di produzione del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante gli ultimi due-tre secoli della storia dell’umanità, quelli del Grande arricchimento che hanno garantito a miliardi di persone una vita più lunga e confortevole, è ancora molto persistente la convinzione che la povertà sia colpa della ricchezza. “con la pandemia ha guadagnato 81 miliardi (come il costo mondiale della vaccinazione)”, titola il Corriere della Sera. Come se il fondatore di Amazon avesse sottratto al mondo i soldi che servono a comprare i. Il dato è tratto dal solito rapporto annuale della ong Oxfam, che afferma che “il surplus patrimoniale, in termini reali, del solo Jeffnei primi 21 mesi della pandemia (+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale con il costo per dose fissato al costo di produzione del ...

Epitaffio della (dis)umanità: «Perché in tutte le sciagure c’è chi perde e c’è chi vince, arricchendosi in maniera inverosimile» «Perché in tutte le sciagure c’è chi perde e c’è chi vince, arricchendosi in maniera inverosimile» (Valentina Villano, 5 settembre 2021).

