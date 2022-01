Barcellona, tutto su Haaland: spunta anche un piano B dalla Serie A (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Barcellona avrebbe scelto Haaland come nome per l’attacco: pronto anche un piano B dalla Serie A per i blaugrana Il Barcellona punta tutto su Erling Haaland del Borussia Dortmund per l’estate, ma spunta anche un piano B in caso di insuccesso. I blaugrana starebbero seguendo la pista Vlahovic della Fiorentina e alternativa più che valida al norvegese secondo la dirigenza spagnola. A riferirlo è Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilavrebbe sceltocome nome per l’attacco: prontounA per i blaugrana Ilpuntasu Erlingdel Borussia Dortmund per l’estate, maunB in caso di insuccesso. I blaugrana starebbero seguendo la pista Vlahovic della Fiorentina e alternativa più che valida al norvegese secondo la dirigenza spagnola. A riferirlo è Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

