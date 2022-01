Bancarotta fraudolenta, arrestato imprenditore del Crotonese (Di martedì 18 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di Crotone ha arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore, Francesco Camigliano, di 64 anni, di Petilia Policastro, con l'accusa di Bancarotta fraudolenta. Sequestrate con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di Crotone hae posto ai domiciliari un, Francesco Camigliano, di 64 anni, di Petilia Policastro, con l'accusa di. Sequestrate con l'...

Advertising

LifeJoining : RT @Ste_Mazzu: Verdini prima organizza i congiurati per far cadere il Conte II, poi si dà da fare per far salire Berlusconi al Quirinale: n… - VittorioPalumbo : RT @Ste_Mazzu: Verdini prima organizza i congiurati per far cadere il Conte II, poi si dà da fare per far salire Berlusconi al Quirinale: n… - silvanapanigall : RT @LGmarangon: Un condannato per bancarotta fraudolenta agli arresti domiciliari, il cui genero fa sparire 49 milioni, consiglia un condan… - infoitinterno : Arrestato imprenditore per bancarotta fraudolenta, sequestrate due società di autotrasporti nella provincia di Crot… - BertaIsla : RT @Ste_Mazzu: Verdini prima organizza i congiurati per far cadere il Conte II, poi si dà da fare per far salire Berlusconi al Quirinale: n… -