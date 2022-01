Anders Breivik | il terrorista della strage di Utoya chiede la libertà condizionale Giovedì la decisione del giudice

(Di martedì 18 gennaio 2022)Behring, ilnorvegese di estrema destra che nel 2011 uccise 77 persone tra Oslo erà alla. La domanda sarà presentata in videocollegamento dalla palestra del carcere di Skien, dove l’estremista sta scontando la sua condanna a 21 anni di carcere, il massimopena detentiva ammessa in Norvegia. “Come in qualsiasi altro stato di diritto, un detenuto ha il diritto di rire laha deciso di avvalersene”, ha spiegato l’avvocato, Oystein Storrvik. Ilha tempo fino a20 per valutare la richiesta, che secondo gli ...

, il terrorista neonazista che dieci anni fa massacrò 77 persone nella capitale norvegese Oslo e nella vicina isola di Utoya, non si arrende. Oggi si presenterà ai giudici per chiedere ...Behring, il killer di Utøya, ha fatto il saluto nazista entrando in tribunale per un'udienza sulla sua richiesta di libertà vigilata. A dieci anni anni dal massacro del 22 luglio ...OSLO - Dieci anni e qualche mese dopo aver compiuto le stragi di Oslo e Utoya, che costarono la vita a 77 persone, Anders Behring Breivik oggi ha richiesto la libertà condizionale. «Come in qualsiasi ...A dieci anni dalla strage nella quale ha ucciso 77 persone tra Oslo e Utoya, l'estremista di destra Anders Breivik chiederà oggi al giudice la libertà condizionale. La domanda sarà presentata dal kill ...