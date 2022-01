Amido di Mais | l’ingrediente segreto che risolve molti problemi quotidiani!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’di, anche detto maizena, si ricava dal chicco deltramite macinazione ad umido. Si presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile. Lo usate normalmente in cucina, per addensare creme o rendere più soffici i dolci, ma sapete che puòre anchequotidiani? Provate ad utilizzarlo per la pulizia degli ambienti domestici, delle scarpe, o per la cura del corpo! Un unico prodotto naturale e 100% biologico da provare assolutamente! Questo ingrediente non solo terrà al sicuro la vostra salute perché totalmente privo di additivi chimici, ma vi farà anche risparmiare tantissimo! Pronte dunque, a scoprire come può stravolgere la vostra vita in meglio? Iniziamo!di: ecco come usarlo per eliminare il cattivo odore ...