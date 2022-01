Amici 21 | Raimondo Todaro nella bufera e lui sui social risponde | “questo è …”

(Di martedì 18 gennaio 2022) E’ finito al centro di una grossa polemica nelle ultime ore il noto insegnante di danza e ballerinoa causa di un gesto fatto nel corso della puntata diandata in onda la scorsa domenica 16 gennaio 2022. Un gesto che ha fatto molto discutere e a proposito del quale si è espresso lo stessopubblicando un post sui. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.al centro di una grossa polemica Così come ogni domenica ecco che anche lo scorso 16 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata didi Maria De Filippi. All’interno di tale puntata i telespettatori hanno potuto assistere ad una sfida tra due ballerini ovvero Christian e Cristiano. A giudicare la sfida è ...

Leggi anche Le prime dichiarazioni di Cristiano ed Elena dopo l'eliminazione da Amici A chiarire meglio la situazione ci ha pensato proprio Raimondo Todaro: "Questo è il nostro gesto. Ce lo facciamo da ..."