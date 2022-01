Tonga, una nuova eruzione del vulcano Hunga spaventa il Pacifico: scomparsa una cittadina britannica – I video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il gruppo di esperti del Volcanic Ash Advisory Center ha segnalato un’altra grande eruzione avvenuta al largo di Tonga. Il vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, che con la sua esplosione ha causato già tsunami lo scorso 15 gennaio, continua a spaventare i piccoli arcipelaghi del Pacifico, le coste australiane, giapponesi e statunitensi. Intanto, il regno di Tonga è rimasto isolato: solo a livello locale sarebbero state ripristinate le linee di comunicazione. Australia e nuova Zelanda hanno deciso di inviare aerei da ricognizione sul Paese insulare per cercare di quantificare i danni. Seppure l’eruzione vulvanica abbia danneggiato diverse infrastrutture essenziali, i primi voli sulle isole ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il gruppo di esperti del Volcanic Ash Advisory Center ha segnalato un’altra grandeavvenuta al largo di. IlsottomarinoHa’apai, che con la sua esplosione ha causato già tsunami lo scorso 15 gennaio, continua are i piccoli arcipelaghi del, le coste australiane, giapponesi e statunitensi. Intanto, il regno diè rimasto isolato: solo a livello locale sarebbero state ripristinate le linee di comunicazione. Australia eZelanda hanno deciso di inviare aerei da ricognizione sul Paese insulare per cercare di quantificare i danni. Seppure l’vulvanica abbia danneggiato diverse infrastrutture essenziali, i primi voli sulle isole ...

