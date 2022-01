(Di lunedì 17 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “”, ilinedito di(Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa ilalbum “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo 2022. Il tour sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan a Milano (Fabrique, 21 gennaio 2022) e Roma (Atlantico, 23 gennaio 2022): un regalo chevuole fare a coloro i quali attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

vivereitalia : Tommaso Paradiso torna con il nuovo brano 'Lupin' - LaNotifica : Tommaso Paradiso torna con il nuovo brano “Lupin” - Italpress : Tommaso Paradiso torna con il nuovo brano “Lupin” - Tele_Nicosia : Tommaso Paradiso torna con il nuovo brano “Lupin” - messina_oggi : Tommaso Paradiso torna con il nuovo brano “Lupin”MILANO (ITALPRESS) - 'Lupin', il brano inedito di Tommaso Paradiso… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Paradiso

MILANO - "Lupin", il brano inedito di(Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa il nuovo album "Space Cowboy", previsto per il 4 marzo 2022. Il tour ...MILANO - 'Lupin', il brano inedito di(Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa il nuovo album 'Space Cowboy', previsto per il 4 marzo 2022. Il tour ...MILANO (ITALPRESS) – “Lupin”, il brano inedito di Tommaso Paradiso (Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa il nuovo album “Spac ...Il terzo estratto dal debut di Tommaso Paradiso, "Space Cowboy", sarà disponibile su in streaming dal prossimo 19 gennaio ...