Serie A: colpo grosso dello Spezia a Milano, bene il Napoli a Bologna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un risultato a sorpresa ed uno ampiamente pronosticabile in questo lunedì pomeriggio dedicato alla massima Serie di calcio italiano. Il Napoli di Luciano Spalletti vince agevolmente in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre il Milan di Stefano Pioli cade clamorosamente al 96? contro lo Spezia di Thiago Motta che compie un miracolo che dovrebbe salvargli, nuovamente, la panchina che qualche settimana fa era davvero in bilico. Ecco cosa è successo in queste sfide di Serie A. Ecco cosa è successo nelle due gare di Serie A: che colpo dello Spezia! Partiamo dal clamoroso risultato del Giuseppe Meazza di Milano. Il Milan esce sconfitto dal match casalingo contro lo Spezia dopo essere passato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un risultato a sorpresa ed uno ampiamente pronosticabile in questo lunedì pomeriggio dedicato alla massimadi calcio italiano. Ildi Luciano Spalletti vince agevolmente in casa deldi Sinisa Mihajlovic, mentre il Milan di Stefano Pioli cade clamorosamente al 96? contro lodi Thiago Motta che compie un miracolo che dovrebbe salvargli, nuovamente, la panchina che qualche settimana fa era davvero in bilico. Ecco cosa è successo in queste sfide diA. Ecco cosa è successo nelle due gare diA: che! Partiamo dal clamoroso risultato del Giuseppe Meazza di. Il Milan esce sconfitto dal match casalingo contro lodopo essere passato in ...

