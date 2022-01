Sassoli, Emmanuel Macron: "Cuore e ambizione, come nel suo primo discorso" (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Cuore e ambizione, come nel suo primo discorso da presidente di questo parlamento". Cosi' il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ricorda David Sassoli in occasione della cerimonia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "nel suoda presidente di questo parlamento". Cosi' il presidente della Repubblica francesericorda Davidin occasione della cerimonia di ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sarà la plenaria della commemorazione di David Sassoli e del voto per la sua successione, ma sarà anche il teatro del dis… - CartolanoSara : RT @Agenzia_Ansa: Sarà la plenaria della commemorazione di David Sassoli e del voto per la sua successione, ma sarà anche il teatro del dis… - unix613 : RT @Agenzia_Ansa: Sarà la plenaria della commemorazione di David Sassoli e del voto per la sua successione, ma sarà anche il teatro del dis… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sarà la plenaria della commemorazione di David Sassoli e del voto per la sua successione, ma sarà anche il teatro del dis… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: Sarà la plenaria della commemorazione di David Sassoli e del voto per la sua successione, ma sarà anche il teatro del dis… -