Robbie Williams | Assoldarono un sicario per uccidermi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Essere ricchi e famosi comporta sempre alcuni rischi, come sa bene. L'ex 'Take That' ha infatti rivelato a 'The Mirror' di essere stato obiettivo di un killer all'inizio della sua ...

Advertising

ParliamoDiNews : Robbie Williams, la confessione sconcertante: `Un sicario voleva uccidermi, ne sono uscito così` - Il Fatto Quotidi… - Italia_Notizie : Robbie Williams, la confessione sconcertante: “Un sicario voleva uccidermi, ne sono uscito così” - FQMagazineit : Robbie Williams, la confessione sconcertante: “Un sicario voleva uccidermi, ne sono uscito così” - RollingStoneita : «Non l’avevo mai detto pubblicamente», ha raccontato #RobbieWilliams a ‘The Mirror’. «È una di quelle cose che succ… - rockolpoprock : Robbie Williams: 'Hanno assoldato qualcuno per uccidermi' -

Ultime Notizie dalla rete : Robbie Williams

Essere ricchi e famosi comporta sempre alcuni rischi, come sa bene. L'ex 'Take That' ha infatti rivelato a 'The Mirror' di essere stato obiettivo di un killer all'inizio della sua carriera da solista. 'Non l'ho mai detto pubblicamente prima, ma ...ha passato un periodo terribile dopo che, sciolti i Take That, ha raggiunto una notevole popolarità anche nel percorso solista. Il cantante ha ammesso di essere stato perseguitato da ...Robbie Williams ha confessato che avrebbe rischiato di essere vittima di un killer a cui era stato affidato il compito di ucciderlo.Un periodo infelice dopo lo scioglimento dei Take That e una rivelazione. A parlare è stato Robbie Williams in un’intervista al Mirror. Il cantante britannico – che dal 1996 ha iniziato un tira e moll ...