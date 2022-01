Quirinale, Salvini: «Una verifica sulla candidatura di Berlusconi prima del voto: da noi una proposta convincente in 7 giorni» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina la prima seduta in Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica – il 24 gennaio – e il centrodestra organizza la conta dei voti per Silvio Berlusconi. Ma intanto, il segretario della Lega Matteo Salvini ha annunciato in un punto stampa una proposta di candidatura in arrivo entro la settimana prossima. «Quando si comincerà a votare», ha detto, «la Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti». In merito a Berlusconi, su cui il centrodestra si è detto compatto, Salvini ha detto: «Non ho piani B, C e D a lui e non commento i ‘se’. Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello. Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina laseduta in Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica – il 24 gennaio – e il centrodestra organizza la conta dei voti per Silvio. Ma intanto, il segretario della Lega Matteoha annunciato in un punto stampa unadiin arrivo entro la settimana prossima. «Quando si comincerà a votare», ha detto, «la Lega farà unache penso potrà essereper tanti, se non per tutti». In merito a, su cui il centrodestra si è detto compatto,ha detto: «Non ho piani B, C e D a lui e non commento i ‘se’. Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello. Aspettiamo che il presidentefaccia i suoi incontri e ...

