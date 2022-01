Quirinale, Renzi: “Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto al Quirinale. I numeri non ci sono. Qualcuno dovrebbe dirglielo ma Berlusconi è circondato solo da yes men”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, parlando a Radio Leopolda. “Basta con questo atteggiamento compro-baratto e vendo – ha aggiunto Renzi – qualcuno glielo dica a Berlusconi. Io credo che anche per la Meloni e Salvini, quella di Berlusconi sia un’operazione a perdere. Il centrodestra se insiste porta Berlusconi a sbattere e viceversa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “non hadial. I numeri non ci sono. Qualcuno dovrebbe dirglielo maè circondato solo da yes men”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, parlando a Radio Leopolda. “Basta con questo atteggiamento compro-baratto e vendo – ha aggiunto– qualcuno glielo dica a. Io credo che anche per la Meloni e Salvini, quella disia un’operazione a perdere. Il centrodestra se insiste portaa sbattere e viceversa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

