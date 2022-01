Philipp Plein | l' evoluzione della creatività

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Quello appena iniziato si prepara a essere un anno cruciale per. Lo stilista tedesco ha fatto molta strada da quel 1998, data di fondazione diInternational Group e, se nel 2016 il giornalista Nick Remsen pubblicava sul Financial Times un articolo dal titolo «Chi diavolo è?», oggi il suo nome è conosciuto in tutto il mondo. Sfacciato e sopra le righe,è riuscito negli anni ha farsi spazio nell’industriamoda con i suoi look ricchi di borchie, paillettes e scritte colorate. «Non siamo Jil Sander. Non siamo una Celine, ovviamente. Non stiamo attirando questo tipo di clienti» aveva raccontato lo stilista al New York Times. E guardando la sua ultima collezione si capisce bene di cosa stesse parlando. I ...