Omicron 2 | un’altra variante allarma il Nord Europa Gli esperti | pericolo ancora tutto da valutare

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Preoccupa la Danimarca e più in generale inla sottodiribattezzata2. Non èchiara l’origine della sottoche, secondo alcuni ricercatori, sarebbe nata in India lo scorso dicembre (quasi l’80% dei casi ha questa sequenza) per poi diffondersi in Cina, Israele, Danimarca, Australia, Canada e Singapore. Ed ora anche nel Regno Unito. Bassetti:2 non devere Come sempre avviene in questi casi, i virologi avvertono di evitare inutili allarmismi. “Ha buona parte delle caratteristiche dell’originale – dice Matteo Bassetti – quindi non ci devere perché i vaccini non sono bucati neanche da2 visto che non sono stati bucati ...