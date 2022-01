Occupazione giovanile: «Oggi mi laureo: domani che faccio?» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizi a mandare il curriculum una,due,tre volte e nessuno risponde. O peggio, una mail standard risponde che “faranno sapere”, e sai già che non faranno sapere mai. Vai a qualche Career Day, dove spintonando gli altri riesci a lasciare il tuo curriculum nell’anonima buca delle lettere di qualche azienda. Poi torni a casa – quella dei genitori, perché prima di averne una tua ce ne vuole, nonostante i nuovi mutui agevolati per giovani – e aspetti. Che cosa, non lo sai. Leggi anche › Occupazione femminile: un manifesto per guidare la svolta L’Italia è al penultimo posto tra i Paesi europei per la percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni: il 29 per cento (più della metà sono ragazze), giusto sopra la Romania, e ben lontano dall’obiettivo del 45 fissato da Bruxelles ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizi a mandare il curriculum una,due,tre volte e nessuno risponde. O peggio, una mail standard risponde che “faranno sapere”, e sai già che non faranno sapere mai. Vai a qualche Career Day, dove spintonando gli altri riesci a lasciare il tuo curriculum nell’anonima buca delle lettere di qualche azienda. Poi torni a casa – quella dei genitori, perché prima di averne una tua ce ne vuole, nonostante i nuovi mutui agevolati per giovani – e aspetti. Che cosa, non lo sai. Leggi anche ›femminile: un manifesto per guidare la svolta L’Italia è al penultimo posto tra i Paesi europei per la percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni: il 29 per cento (più della metà sono ragazze), giusto sopra la Romania, e ben lontano dall’obiettivo del 45 fissato da Bruxelles ...

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione giovanile Incontro sul welfare del tavolo del centrosinistra: 'Tema fondamentale'. Inizia la discussione sulle infrastrutture ... condividendo la necessità di rafforzare le politiche sul tema della morosità incolpevole, e del contrasto alle nuove forme di povertà, con particolare attenzione alla occupazione giovanile, anche ...

BASTA CON LE SOLITE DIATRIBE E FUTILI POLEMICHE. ... toccherà tutte le tematiche sociali con iniziative a favore dell'occupazione e dei ceti deboli e ... chi non riesce a prendere dei semplici appuntamenti per curarsi, con molta disoccupazione giovanile ...

Occupazione giovanile: «Oggi mi laureo: domani che... Io Donna Occupazione giovanile: «Oggi mi laureo: domani che faccio?» «Il problema è che i giovani sprecano anni preziosi a mandare i curriculum invece di acquisire le competenze che non hanno» dice Michel Martone, docente di Diritto ed Economia delle attività ...

Meno introiti e più responsabilità: giovani romani in fuga dalle professioni Sono 700 in meno rispetto al 2019. Mentre il numero degli ultracinquantenni sale. Lo studio dell’associazione Conprofessioni sul lavoro autonomo ...

