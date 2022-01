NON MI LASCIARE, SECONDA PUNTATA: L’AUTO DI ELENA NON RISPONDE PIÙ AI COMANDI (Di lunedì 17 gennaio 2022) Secondo appuntamento, lunedì 17 gennaio, con “Non mi LASCIARE”, la nuova serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e gli addetti ai lavori per la sua internazionalità, cifra ormai distintiva di molte serie targate Rai Fiction. ELENA Zonin, un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici, continua ad indagare su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI LASCIARE – EPISODIO 3 ELENA va nella Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. ELENA, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) Secondo appuntamento, lunedì 17 gennaio, con “Non mi”, la nuova serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e gli addetti ai lavori per la sua internazionalità, cifra ormai distintiva di molte serie targate Rai Fiction.Zonin, un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici, continua ad indagare su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI– EPISODIO 3va nella Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza., invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo ...

