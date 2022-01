Ma il Presidente della Repubblica non dovrebbe essere super partes? (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Sone questi giorni decisivi per l’elezione del Capo dello Stato. Diversamente dagli anni passati nei quali si facevano i tatticismi politici di rito, i vertici tra i partiti per trovare la convergenza sulla votazione di un Presidente della Repubblica super partes, non ricordo le riunione privati, le cene elettorali a casa di Leggi su freeskipper (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Sone questi giorni decisivi per l’elezione del Capo dello Stato. Diversamente dagli anni passati nei quali si facevano i tatticismi politici di rito, i vertici tra i partiti per trovare la convergenza sulla votazione di un, non ricordo le riunione privati, le cene elettorali a casa di

Advertising

GiovaAlbanese : ? Tampone negativo: il presidente della #Juventus, Andrea #Agnelli, è guarito dal Covid-19. - ItaliaViva : Ci sono 3 coordinate precise entro cui si muove Italia Viva: autorevolezza del nuovo Presidente della Repubblica, c… - TNannicini : Se Berlusconi fosse eletto Presidente della Repubblica, si andrebbe a elezioni anticipate (che gran parte del Parla… - CasaliGiul : RT @jacopotondelli: Oggi è il giorno in cui tutti parlano di un condannato per bancarotta (Verdini) che scrive a un condannato per mafia (D… - RaiTre : RT @reportrai3: Avere un seggio in Senato può far la differenza, soprattutto oggi. Per la prima volta nella storia della Repubblica si acci… -