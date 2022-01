LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 4-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’italiano deve allungare il terzo set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini e smash vincente. 0-15 Doppio fallo #2 per l’azzurro. 4-5 Servizio a zero: Berrettini deve allungare il set. 40-0 Attacco in controtempo vincente di Nakashima dopo il diritto lungolinea. 30-0 Risposta in rete dell’azzurro. 15-0 Servizio potente dell’americano. 4-4 SI SALVA Berrettini! terzo set importantissimo da vincere per l’azzurro. AD-40 Ottima prima dell’azzurro. 40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA IMPRESSIONANTE DI Nakashima! Game fondamentale e che dura già da 4 minuti. 40-30 Prima centrale di Berrettini e ace #15. 30-30 Regalo in risposta da parte dell’americano. 15-30 L’azzurro non riesce ad incidere in fondocampo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e diritto diagonale die smash vincente. 0-15 Doppio fallo #2 per l’azzurro. 4-5 Servizio a zero:il set. 40-0 Attacco in controtempo vincente didopo il diritto lungolinea. 30-0 Risposta in rete dell’azzurro. 15-0 Servizio potente dell’americano. 4-4 SI SALVAset importantissimo da vincere per l’azzurro. AD-40 Ottima prima dell’azzurro. 40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA IMPRESSIONANTE DI! Game fondamentale e che dura già da 4 minuti. 40-30 Prima centrale die ace #15. 30-30 Regalo in risposta da parte dell’americano. 15-30 L’azzurro non riesce ad incidere in fondocampo ...

