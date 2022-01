Eric Zemmour, il politico francese condannato per odio razziale (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un giorno in cui l’astio verso il prossimo e le sue tristi conseguenze balzano nuovamente alla memoria per via della scomparsa di Elena Curti, in quanto figlia illegittima del Duce Benito Mussolini, ci viene fornita l’ennesima dimostrazione di come dagli sbagli del passato, il più delle volte, non si riesca ad imparare molto. O per meglio dire, che la Storia spesso e volentieri non riesca ad insegnare proprio un bel niente. Il politico francese di estrema destra Eric Zemmour, infatti, è stato condannato al pagamento di una pesante multa per incitamento all’odio razziale. In particolare, le accuse contro di lui sarebbero di offese razziste nei confronti degli extracomunitari in Francia, come riporta Ansa. Eric Zemmour e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un giorno in cui l’astio verso il prossimo e le sue tristi conseguenze balzano nuovamente alla memoria per via della scomparsa di Elena Curti, in quanto figlia illegittima del Duce Benito Mussolini, ci viene fornita l’ennesima dimostrazione di come dagli sbagli del passato, il più delle volte, non si riesca ad imparare molto. O per meglio dire, che la Storia spesso e volentieri non riesca ad insegnare proprio un bel niente. Ildi estrema destra, infatti, è statoal pagamento di una pesante multa per incitamento all’. In particolare, le accuse contro di lui sarebbero di offese razziste nei confronti degli extracomunitari in Francia, come riporta Ansa.e la ...

