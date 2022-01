Di Gregorio PD | “Approvata la mia proposta di legge in favore di ciechi e ipovedenti”

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Le persone fragili ed i disabili visivi avranno un nuovo ed efficace strumento di sostegno grazie alla miadioggi all’unanimità dalla III Commissione regionale (Assistenza sanitaria e servizi sociali)”. A renderlo noto è il consigliere regionale Vincenzo Di(Pd), primo firmatario della(sostenuta dall’intero Gruppo Pd), che istituisce “Interventi per la Tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa deie deglimaggiorenni con disabilità aggiuntive”.“Per la definitiva approvazione del provvedimento – spiega il consigliere regionale – manca soltanto il via libera del Consiglio regionale che dovrà ratificare quanto deciso in Commissione. Lasi muove nel solco delle politiche ...