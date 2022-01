Cosi Azione di Calenda prova a farsi partito (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mentre tutta la politica italiana si accapiglia cercando di trovare una complicatissima soluzione per la partita Quirinale, c’è un partito che si organizza per quello che accadrà dopo l’elezione del nuovo capo dello Stato. D’altronde la pattuglia parlamentare di Azione – Matteo Richetti, Enrico Costa e Nunzio Angiola – difficilmente potrà essere determinante per la scelta del prossimo presidente della Repubblica. E così ci si organizza per il futuro. Da mercoledì scorso a ieri si sono svolti in oltre 100 province italiane i congressi provinciali di Azione. Dei 26mila iscritti al partito – con picchi nelle grandi città: 3,6mila a Roma, 3mila a Milano e 1,5mila a Napoli, (costo tessera euro 10) – hanno partecipato attivamente in circa 4mila. La fase congressuale dell’aspirante partito proseguirà il 10 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mentre tutta la politica italiana si accapiglia cercando di trovare una complicatissima soluzione per la partita Quirinale, c’è unche si organizza per quello che accadrà dopo l’elezione del nuovo capo dello Stato. D’altronde la pattuglia parlamentare di– Matteo Richetti, Enrico Costa e Nunzio Angiola – difficilmente potrà essere determinante per la scelta del prossimo presidente della Repubblica. E così ci si organizza per il futuro. Da mercoledì scorso a ieri si sono svolti in oltre 100 province italiane i congressi provinciali di. Dei 26mila iscritti al– con picchi nelle grandi città: 3,6mila a Roma, 3mila a Milano e 1,5mila a Napoli, (costo tessera euro 10) – hanno partecipato attivamente in circa 4mila. La fase congressuale dell’aspiranteproseguirà il 10 ...

