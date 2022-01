Cessione Palermo: il fondo estero ora congela la trattativa. Le ultime (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'interesse del fondo estero con sede a Londra che in questi mesi ha trattato con la Banca Lazard si sarebbe raffreddato Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'interesse delcon sede a Londra che in questi mesi ha trattato con la Banca Lazard si sarebbe raffreddato

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Palermo Acr Messina, tra gli imprenditori interessati ci sarebbe Follieri L'imprenditore tornerebbe infatti alla carica dopo i tentativi con Palermo, Catania e Foggia. Mentre la società si occupa delle questioni relative alla cessione, il gruppo squadra si allena per il ...

CorSport - 'Palermo, il fondo estero ora congela la trattativa' MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' Si riparte da zero o quasi '. Così Paolo Vannini scrive ne Il Corriere dello Sport in merito alla trattativa di cessione del Palermo: si sarebbe registrato un passo indietro del fondo estero con sede a Londra , che non ha mosso passi concreti come ci si sarebbe aspettato. L'interesse si sarebbe raffreddato per ...

Cessione Palermo: il fondo estero ora congela la trattativa. Le ultime Mediagol.it Cessione Palermo, il fondo estero ora congela la trattativa: le ultime "Palermo, il fondo estero ora congela la trattativa". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sul futuro del club di viale del Fante. "Il fondo estero con sed ...

Palermo: cessione congelata, fondo inglese frena Secondo Il Corriere dello Sport, il fondo con sede a Londra avrebbe fatto un passo indietro. Situazione in fase di stallo ...

