Brad Pitt: un nuovo video deepfake lo vede nei panni di Jason Bourne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Shamook, il maestro del deepfake, ha lavorato duramente al fine di dare l'identità Bourne a un'altra star di Ocean's Eleven: si tratta di Brad Pitt e il risultato è impressionante. Il nuovo video deepfake di Shamook è diventato virale online e vede Brad Pitt nei panni di Jason Bourne, un ruolo che a un certo punto si diceva fosse destinato proprio all'ex marito di Angelina Jolie e non all'amico Matt Damon. Anche se all'inizio della clip compare un messaggio dell'autore, attraverso il quale avverte i fan che il filmato è un vecchio lavoro e che potrebbe non essere all'altezza dei suoi progetti recenti, il risultato è comunque piuttosto impressionante. Nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022) Shamook, il maestro del, ha lavorato duramente al fine di dare l'identitàa un'altra star di Ocean's Eleven: si tratta die il risultato è impressionante. Ildi Shamook è diventato virale online eneidi, un ruolo che a un certo punto si diceva fosse destinato proprio all'ex marito di Angelina Jolie e non all'amico Matt Damon. Anche se all'inizio della clip compare un messaggio dell'autore, attraverso il quale avverte i fan che il filmato è un vecchio lavoro e che potrebbe non essere all'altezza dei suoi progetti recenti, il risultato è comunque piuttosto impressionante. Nel ...

