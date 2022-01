Best Fifa 2021, in lizza Mancini e Donnarumma: stasera la cerimonia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera ci sarà il Best Fifa 2021: gli italiani Mancini e Donnarumma in lizza per un premio nella cerimonia di Zurigo Questa sera alle ore 19 a Zurigo si terrà la premiazione del Best Fifa 2021. In lizza per un premio anche gli italiani Mancini e Donnarumma. Il Ct dell’Italia sfiderà Tuchel e Guardiola per il miglior tecnico, mentre il portiere del Psg si contenderà il premio con Mendy e Neuer. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera ci sarà il: gli italianiinper un premio nelladi Zurigo Questa sera alle ore 19 a Zurigo si terrà la premiazione del. Inper un premio anche gli italiani. Il Ct dell’Italia sfiderà Tuchel e Guardiola per il miglior tecnico, mentre il portiere del Psg si contenderà il premio con Mendy e Neuer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

