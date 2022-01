Bambin Gesù, primo studio Sindrome Brugada in minori 12 anni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Uno studio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, pubblicato sulla rivista ‘Heart Rhythm’, una delle più autorevoli nel campo dell’aritmologia, descrive in maniera specifica e per la prima volta gli effetti della Sindrome di Brugada in soggetti di età inferiore ai 12 anni. La Sindrome di Brugada è una patologia cardiaca ereditaria con rischio di morte improvvisa, in assenza di difetti strutturali del cuore. Gli eventi avversi riguardano soprattutto giovani adulti tra i 30 e i 40 anni, ma, in presenza di alcuni fattori di rischio, non sono esclusi i Bambini. Il carattere piuttosto recente della scoperta e la scarsità di una casistica accurata, provoca un comprensibile allarme nelle famiglie di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Unodell’ospedale pediatricodi Roma, pubblicato sulla rivista ‘Heart Rhythm’, una delle più autorevoli nel campo dell’aritmologia, descrive in maniera specifica e per la prima volta gli effetti delladiin soggetti di età inferiore ai 12. Ladiè una patologia cardiaca ereditaria con rischio di morte improvvisa, in assenza di difetti strutturali del cuore. Gli eventi avversi riguardano soprattutto giovani adulti tra i 30 e i 40, ma, in presenza di alcuni fattori di rischio, non sono esclusi ii. Il carattere piuttosto recente della scoperta e la scarsità di una casistica accurata, provoca un comprensibile allarme nelle famiglie di ...

Advertising

gabrifiore2 : @acidaepungente @FmMosca Però per l'ospedale Bambin Gesù... - nadialupisf : RT @SocialSanremo: Ospiti di Cristianita del 16 gennaio 2022: Mons. Hilary Franco, Advisor Observer Mission della S. Sede presso le Nazioni… - SocialSanremo : Ospiti di Cristianita del 16 gennaio 2022: Mons. Hilary Franco, Advisor Observer Mission della S. Sede presso le Na… - daniele19921 : RT @PeppeBille: @lucatelese Non è che copiare pari pari quanto scritto nel sito del Bambin Gesù, faccia di te persona intelligente... https… - IgorV01519720 : RT @PeppeBille: @lucatelese Non è che copiare pari pari quanto scritto nel sito del Bambin Gesù, faccia di te persona intelligente... https… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambin Gesù Frascati scienza, per avere una bussola attendibile di divulgazione scientifica ... l'Osservatorio astronomico di Monte Porzio Catone, l'Istituto superiore di Sanità, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alcuni ospedali come il Bambin Gesù di Roma, le tre Università ...

"Mia figlia di Cagliari con una malattia rara seguita al Bambin Gesù, senza vaccino non può prendere l'aereo" L'articolo "Mia figlia di Cagliari con una malattia rara seguita al Bambin Gesù, senza vaccino non può prendere l'aereo" proviene da Casteddu On line .

"Omicron dilaga tra i bambini. Al Bambin Gesù sono serviti posti letto" L'HuffPost ... l'Osservatorio astronomico di Monte Porzio Catone, l'Istituto superiore di Sanità, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alcuni ospedali come ildi Roma, le tre Università ...L'articolo "Mia figlia di Cagliari con una malattia rara seguita al, senza vaccino non può prendere l'aereo" proviene da Casteddu On line .