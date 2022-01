Australian Open 2022, Berrettini ringrazia l’Imodium a fine match (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha sconfitto in quattro set Brandon Nakashima al primo turno degli Australian Open, in un match reso difficile dalle ottime qualità dell’avversario, ma anche da qualche problemino allo stomaco. L’azzurro, infatti, ha chiamato il fisioterapista durante il cambio campo e ha assunto una compressa di Imodium. Il medicinale gli ha permesso di tornare a concentrarsi sulla sfida, motivo per cui il tennista romano non si è dimenticato, a fine partita, di ringraziare il miracoloso farmaco. “Imodium, grazie!“, ha scritto sulla telecamera Matteo dopo il successo, rendendosi protagonista di un siparietto molto molto simpatico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteoha sconfitto in quattro set Brandon Nakashima al primo turno degli, in unreso difficile dalle ottime qualità dell’avversario, ma anche da qualche problemino allo stomaco. L’azzurro, infatti, ha chiamato il fisioterapista durante il cambio campo e ha assunto una compressa di Imodium. Il medicinale gli ha permesso di tornare a concentrarsi sulla sfida, motivo per cui il tennista romano non si è dimenticato, apartita, dire il miracoloso farmaco. “Imodium, grazie!“, ha scritto sulla telecamera Matteo dopo il successo, rendendosi protagonista di un siparietto molto molto simpatico. SportFace.

