Venezia Empoli LIVE 1-1 | Nani inventa | Okereke pareggia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? – Inizia il match. 3? – Si fa vedere l’. Angolo sul quale arriva di testa Ismajli. Blocca Lezzerini. 9? – Ammonito Bajrami. Il fantasista dell’sanzionato per gioco pericoloso su Ceccaroni. 10? – Ammonito anche Cuisance. Un giallo per parte in pochi minuti. 13? – Occasione! Ancora pericolosi gli azzurri da angolo, ma Lezzerini è reattivo sulla bella girata da parte ...

VeneziaFC_IT : Esordio importantissimo quello di Nani, appena entrato in campo. Si coordina con Aramu per impostare un pallone per… - IBabyrussa : #NonelArena Povia, Telese, Donato. Giro su Empoli-Venezia - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Venezia *1-1 Empoli *(Okereke 73‘) #SSFootball - palpitesfutbol : GOL DO(A) Venezia! Venezia [1] x [1] Empoli Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 - 22ª Rodada 73 minuto(s) - rfutbol : Gol Venezia, Venezia 1-1 Empoli (min.73) #Venezia #Empoli #SerieA -

Empoli avanti 0-1 a Venezia a fine primo tempo. Netta supremazia dei toscani, premiata con il gol di Zurkowski. Lagunari in difficoltà, con Zanetti che ha già fatto due cambi. Un gol di Zurkowski intorno alla mezzora sta determinando il vantaggio dell'Empoli in casa del Venezia dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Risultato per ora meritato, ma non ...