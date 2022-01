“Tutto fatto”: la notizia che fa gioire anche i tifosi dell’Inter (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, per i tifosi dell’Inter c’è un’altra bella notizia. Dopo il successo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, l‘Inter vuole continuare a vincere anche in campionato. Il team meneghino questa sera sfiderà l‘Atalanta in un match che dirà molto sulla corsa Scudetto. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, per ic’è un’altra bella. Dopo il successo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, l‘Inter vuole continuare a vincerein campionato. Il team meneghino questa sera sfiderà l‘Atalanta in un match che dirà molto sulla corsa Scudetto. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AmorosoOF : Grazie a tutti per avermi fatto arrivare il messaggio della mamma di Bebe (Rebecca). È incredibile come tutto quest… - HuffPostItalia : Marco Melandri: “Ho fatto di tutto per contagiarmi e ho preso il Covid. Così ho il Green Pass' - SirDistruggere : Ho letto una battuta che inizialmente mi ha fatto ridere, poco dopo mi ha fatto piangere, perché le probabilità son… - ClemyIan : RT @__Fausta__ld: Ho qualcosa dentro che mi fa andare avanti. Credo sia qualcosa che ha a che fare con il domani, con il fatto che c’è semp… - EmyRoyaleagle : RT @HANIA243474887: L'ingenuità di chi ha creduto alle bugie finora, avrà giorni difficili, perché si sentirà tradita. Moltissime persone s… -