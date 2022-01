Terremoto, la terra trema: colpite le Isole Eolie (Di domenica 16 gennaio 2022) Nuovo Terremoto in Italia, ad essere colpite le Isole Eolie. Ecco i primi dati sull’evento forniti da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Fonte foto Adobe StockIntorno alle ore 04:42 la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una scossa di Terremoto nel Mar Tirreno. Più precisamente l’evento sismico registrato è stato localizzato tra Stromboli e Panarea, a circa 67 km da Messina e 79 KM da Reggio Calabria. Già qualche ora (intorno alle 02:58) prima un Terremoto di leggera intensità era stato segnalato nel Mar Ionio Settentrionale a una profondità di 10 km. La magnitudo registrata per questo evento sismico è di 2.02. Terremoto, la terra trema nuovamente: paura a Milano Terremoto nel Mar ... Leggi su chenews (Di domenica 16 gennaio 2022) Nuovoin Italia, ad esserele. Ecco i primi dati sull’evento forniti da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Fonte foto Adobe StockIntorno alle ore 04:42 la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una scossa dinel Mar Tirreno. Più precisamente l’evento sismico registrato è stato localizzato tra Stromboli e Panarea, a circa 67 km da Messina e 79 KM da Reggio Calabria. Già qualche ora (intorno alle 02:58) prima undi leggera intensità era stato segnalato nel Mar Ionio Settentrionale a una profondità di 10 km. La magnitudo registrata per questo evento sismico è di 2.02., lanuovamente: paura a Milanonel Mar ...

