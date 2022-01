Sci | Cdm | Brignone vince SuperG di Zauchensee**

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Federicaha vinto iligante femminile di Zauchensee. L'azzurra in testa con il tempo di 1.10.84 davanti alla svizzera Corinne Suter a +0.04 e all'austriaca Ariane Raedler a +0.17. Quarto posto per l'altra azzurra Marta Bassino a +0.43, mentre all'ottavo posto Elena Curtoni. Più indietro Sofia Goggia al momento solo 19esima. La bergamasca era caduta senza conseguenze ieri durante la discesa libera.

In questa località austriaca si torna a gareggiare dopo due anni, visto che nella Coppa del Mondo 2021 dialpino queste gare erano state sospese; a metà gennaio 2020 avevamo avuto qui una discesa ...DIRETTA SLALOM WENGEN: COMANDA KRISTOFFERSEN È Henrik Kristoffersen a comandare lo slalom di Wengen in questa prima manche: il norvegese sta vivendo la giornata del riscatto, almeno fino a questo ...Diretta super-G Alteìnmarkt streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, domenica 16 gennaio.Dopo la caduta di ieri in discesa, l'azzurra Sofia Goggia sarà regolarmente al via nel suoerG di stamani a Zauchensee, con il pettorale numero 5. Partenza gara alle 11:30. (ANSA). (ANSA) ...