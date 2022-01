Salernitana-Lazio | Le Pagelle

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 16 gennaio 2022) di Marco De Martino BELEC 5,5: è un po’ scarico sulle gambe su un tiro non irresistibile in occasione del primo gol di Immobile, mentre è incolpevole sul raddoppio del bomber della Nazionale. KECHRIDA 6: rientrato dopo essersi negativizzato, prova a contenere l’estro di Zaccagni grazie alla sua rapidità, ma non riesce praticamente mai a riproporsi in avanti. DELLI CARRI 6,5: il ragazzo conferma di aver stoffa francobollando Zaccagni e lo stesso Luis Alberto grazie alla sua buona capacità di anticipare gli avversari. MOTOC 6: gettato nella mischia improvvisamente, viene schierato nel cuore della retroguardia da Colantuono e pronti via incassa l’uno due di Ciro Immobile. Smaltita l’emozione dettata dall’esordio, il 2022 moldavo cerca di destreggiarsi come può. VESELI 6: viene messo in difficoltà dalla velocità di Pedro ma anche dalla fisicità di Milinkovic Savic. RANIERI 6: anche il ...