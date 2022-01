Roma Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Cagliari si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Roma Cagliari 0-0 moviola Fischio d’inizio alle 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Cagliari 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Olimpico,si affrontano nelvalido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - ItalianAirForce : Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - Ftbnews24 : Ennesima sfida per Francesco #Moriero, che oggi siede sulla panchina della Nazionale delle #Maldive: ai nostri micr… - Ftbnews24 : Ennesima sfida per Francesco #Moriero, che oggi siede sulla panchina della Nazionale delle #Maldive: ai nostri micr… -