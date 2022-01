Pagelle Atalanta-Inter 0-0: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Atalanta-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Gewiss Stadium di Bergamo bella partita, viva, tecnica e con grandi occasioni da una parte e dall’altra. Grandi occasioni per i padroni di casa e anche per gli ospiti con Handanovic protagonista, occasioni clamorose anche per D’Ambrosio e Dzeko. Un punto per parte. IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS Atalanta: Musso 7.5; Djimsiti 6.5, Demiral 6, Palomino 6; Pezzella 7, Koopmeiners 6, De Roon 6.5, Freuler 6; Pessina 6 (23? st Miranchuk 6), Muriel 6.5 (41? st Piccoli sv), Pasalic 6.5 (45? st Zappacosta sv). In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zucconi, Cittadini, Panada. Allenatore: ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium di Bergamo bella partita, viva, tecnica e con grandi occasioni da una parte e dall’altra. Grandi occasioni per i padroni di casa e anche per gli ospiti con Handanovic protagonista, occasioni clamorose anche per D’Ambrosio e Dzeko. Un punto per parte. IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS: Musso 7.5; Djimsiti 6.5, Demiral 6, Palomino 6; Pezzella 7, Koopmeiners 6, De Roon 6.5, Freuler 6; Pessina 6 (23? st Miranchuk 6), Muriel 6.5 (41? st Piccoli sv), Pasalic 6.5 (45? st Zappacosta sv). In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zucconi, Cittadini, Panada. Allenatore: ...

