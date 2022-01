LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: podio per Giuliano Razzoli! Braathen da 29° a 1°! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Lucas Braathen da 29° a 1°, incredibile. 2° lo svizzero Daniel Yule a 0.22, 3° un immenso Giuliano Razzoli a 0.29! 14.19 FUORI KRISTOFFERSEN A POCHE PORTE DALL’ARRIVO! AVEVA 1?24 DI VANTAGGIO ALL’ULTIMO INTERMEDIO! podio RAZZOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 14.17 Pazzesco, è dietro anche Feller! 5° a 0.39. Bravo Braathen, ma la pista è in condizioni pessime. Non un bello spettacolo…Ora Henrik Kristoffersen (-2.04): comunque vada, ha vinto la Norvegia. Razzoli chiuderà 3° o 4°. 14.15 Foss-Solevaag affonda nelle buche ed è 5° a 0.40. Braathen, 29° a metà gara, è sul podio! Razzoli chiuderà in top5. Ne mancano due e hanno distacchi abissali. Parte l’austriaco Manuel Feller con ben 1.93: è ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Lucasda 29° a 1°, incredibile. 2° lo svizzero Daniel Yule a 0.22, 3° un immensoRazzoli a 0.29! 14.19 FUORI KRISTOFFERSEN A POCHE PORTE DALL’ARRIVO! AVEVA 1?24 DI VANTAGGIO ALL’ULTIMO INTERMEDIO!RAZZOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 14.17 Pazzesco, è dietro anche Feller! 5° a 0.39. Bravo, ma la pista è in condizioni pessime. Non un bello spettacolo…Ora Henrik Kristoffersen (-2.04): comunque vada, ha vinto la Norvegia. Razzoli chiuderà 3° o 4°. 14.15 Foss-Solevaag affonda nelle buche ed è 5° a 0.40., 29° a metà gara, è sul! Razzoli chiuderà in top5. Ne mancano due e hanno distacchi abissali. Parte l’austriaco Manuel Feller con ben 1.93: è ...

