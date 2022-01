La maison Stile Latino presenta la collezione autunno-inverno 2022-23

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per l’-23 Vincenzo Attolini, anima creativa della, attinge al grande spettacolo della natura, alle sue pastose tonalità, alle sue magiche atmosfere, coniugando il romanticismo della campagna scozzese e le suggestioni di unotimeless ed elegantemente confortevole, cifra del menswear sviluppato con perizia e buon gusto da questo nobile marchio Made in Italy. Un mondo di esclusiva raffinatezza e di sofisticato understatement che assembla un guardaroba contemporaneo fatto di squisita sensibilità, eccellenza artigianale, autenticità e sovrana bellezza. Forme morbidamente decostruite, ma al tempo stesso consapevoli dell’anatomia maschile in omaggio a un soft tailoring tipicamente partenopeo, funzionale ma elegante, scevro di ...

L'autunno inverno 2022 2023 immaginato dalla si apre su morbide tonalità panna che via via si fanno più dense, scure, militari e poi porpora/vinaccia e nero.